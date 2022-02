Nucléaire. Penly toujours pressenti par EDF pour accueillir un EPR

Après l'annonce par le président de la République Emmanuel Macron d'un programme de construction de six EPR, EDF a confirmé vendredi 18 février vouloir construire une première paire à Penly, pour laquelle la Commission du débat public sera saisie.

"Le chef de l'État a donné une indication qui n'inclut pas les sites", a observé le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, lors d'un échange avec des journalistes à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe.

Six réacteurs de plus à venir

"Mais simultanément nous saisissons la Commission nationale du débat public pour ouvrir les opérations, les procédures de débat public sur le site de Penly, conformément à ce que nous avons toujours dit et décrit dans le document que nous avons remis au gouvernement au printemps 2021", a-t-il poursuivi. Le Président Emmanuel Macron a récemment annoncé son intention de construire six nouveaux réacteurs EPR en France, avec des études sur huit de plus. Le seul réacteur en construction actuellement est celui de Flamanville (Manche), très en retard.

EDF avait proposé de construire les nouveaux EPR par paires sur trois sites : d'abord à Penly, près de Dieppe, puis à Gravelines (Nord) et enfin à Bugey (Ain) ou bien Tricastin (Drôme).

"Nous avons devant nous des discussions, qui seront menées par l'État, sur la manière d'organiser la régulation et le financement de ces EPR", a encore ajouté Jean-Bernard Lévy.

