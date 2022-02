Énergie. Nucléaire, éolien en mer... Les annonces d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron était en visite à Belfort, jeudi 10 février, sur un site de production de turbines pour les centrales nucléaires. Le président de la République en a profité pour présenter un vaste plan énergétique à horizon 2050.

Six nouveaux EPR…

voire quatorze

Emmanuel Macron entend "reprendre le fil de la grande aventure nucléaire civile en France". Cela passe notamment par la prolongation de la durée de vie de "tous les réacteurs qui peuvent l'être" au-delà de 50 ans, "sans rien céder sur la sûreté". Surtout, le président de la République annonce la construction de six nouveaux réacteurs EPR et souhaite étudier la possibilité de créer huit EPR supplémentaires. Ces réacteurs de nouvelle génération, les EPR2, "présentent des progrès significatifs" par rapport à la technologie en construction à Flamanville, dans la Manche. Le chantier normand accuse plus de dix ans de retard et une facture multipliée par quatre.

L'implantation des trois premières paires d'EPR, construits et exploités par EDF, sera déterminée dans les prochaines semaines. L'État devra se prononcer sur les sites identifiés par EDF, notamment la centrale nucléaire de Penly, en Seine-Maritime, où des élus de différents bords politiques militent pour la construction de ces EPR.

Aucun coût n'a été évoqué, mais le Président souhaite lancer le premier chantier en 2028, pour un démarrage du premier EPR2 en 2035. Il a, en outre, annoncé une enveloppe d'un milliard d'euros pour développer d'autres technologies, comme des petits réacteurs modulaires.

Planification pour les éoliennes en mer…

En matière d'éolien en mer, Emmanuel Macron ambitionne une production de 40 gigawatts d'ici à 2050, soit une cinquantaine de parcs au large des côtes françaises. Il plaide pour "une planification maritime des zones de développement des parcs", une visibilité réclamée depuis longtemps par les industriels, comme Siemens Gamesa ou LM Wind Power qui construisent pales et nacelles au Havre et à Cherbourg.

Le premier parc éolien en mer français, au large de Saint-Nazaire, doit démarrer cette année. Quatre sont en projet en Normandie, au large de Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Dieppe-Le Tréport et à l'est du Cotentin.

... coup de frein sur l'éolien terrestre

En matière d'éolien terrestre, 18,5 GW sont implantés aujourd'hui. Le chef de l'État souhaite doubler la production d'ici à 2050, et non pas dans dix ans comme précédemment envisagé. Il évoque, là aussi, une planification territoriale et une grande place laissée aux maires, ainsi qu'une fiscalité incitative pour identifier des zones d'implantations.

Sur l'énergie solaire, Emmanuel Macron souhaite multiplier par dix la puissance installée actuelle, pour atteindre les 100 GW en 2050.

Une enveloppe d'un milliard d'euros sera consacrée à l'innovation sur les énergies renouvelables, notamment les éoliennes flottantes, dans le cadre du plan France 2030.