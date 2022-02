Caen. La comédie musicale Je vais t'aimer rend hommage à Michel Sardou

Avis aux amoureux des chansons et du personnage Michel Sardou. Samedi 26 et dimanche 27 février, la comédie musicale Je vais t'aimer débarque au Zénith de Caen. Hakob Ghasabian (Nicolas, sur scène), fait partie des comédiens qui monte sur scène. Il est d'ailleurs le plus jeune artiste de l'équipe et revient sur ce « Mamma Mia ! à la française. »

En quoi consiste Je vais t'aimer ?

"C'est une histoire sur 40 ans qui revient sur six personnages, des potes, qui vont vivre des aventures. On va suivre leur vie, comme leurs histoires d'amour.

Le voyage commence en 1960 et cela va durer jusqu'en 2004, date à laquelle j'apparais. Malgré leur forte amitié, il y aura tout de même quelques difficultés. Tout le spectacle est basé sur des Flash-back et tout ça va être raconté par les chansons de Michel Sardou. Ce n'est pas du tout un biopic, c'est une mise en scène originale.

Pourquoi ce choix de Michel Sardou ?

Michel Sardou parle de tout et c'est ça la force de ses chansons. On arrive à exposer plein de sujets différents et les textes sont tellement profonds. C'est ça qui est génial. Avec les lacs du Connemara, on est au cœur d'un mariage irlandais puis on arrive à Mon fils, qui est une chanson moins connue et très émouvante. Ce sont pleins de sujets qui font qu'on arrive à monter une comédie musicale.

Que faites-vous durant le spectacle ?

On est tous un peu, sur tous les fronts. On a appris à danser, à jouer. Ça n'a pas été facile d'ailleurs. Pour ma part, je n'étais que chanteur à la base, je ne faisais rien d'autre. Ça a été vraiment compliqué de tout apprendre en deux mois avec des répétitions sur Paris mais on a été entraînés par une équipe en or, avec notamment Serge Denoncourt (le metteur en scène NDLR) et puis les chorégraphes comme Wynn Holmes qui nous a coaché jusqu'à la fin. C'est ce qui fait notre force.

Comment vivez-vous votre première comédie musicale ?

Une comédie musicale qui arrive, comme ça, dans votre vie, c'est un cadeau. Elle m'a fait grandir, j'ai beaucoup appris tant sur le plan artistique que personnel. Jouer devant plus de 4 000 personnes chaque soir, c'est juste dingue. Et puis, après ces deux ans de pause, on s'y met à 2000 pour-cent.

Chanter du Michel Sardou, ça vous plaît ?

J'ai un amour inconditionnel pour la chanson française, Aznavour, Gainsbourg, Piaf... Quand j'ai découvert le répertoire de Michel Sardou, je l'ai mis au rang des légendes. Sans ces artistes là, on ne pourrait pas avoir le patrimoine et la culture béton que l'on a. J'adore chanter sur Sardou, c'est aussi un challenge car les chansons ne sont pas faciles, les tonalités sont tendues etc. »

Pratique. Je vais t'aimer, samedi 26 février à 21 heures et dimanche 27 février à 15 heures, au Zénith de Caen. Tarif : de 35€ à 79€. Pour plus d'informations : jevaistaimer.com.