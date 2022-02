Insolite. Changez de vie et partez vivre en Sicile gratuitement pendant 1 an

Dans le cadre de son projet "Maison à 1 euro", Airbnb vous propose de partir vivre en Sicile.

Installez-vous dans une maison rénovée d'un village typique, Sambuca.

Il faut avoir plus de 18 ans et savoir parler anglais. Vous pouvez même emménager en famille dans la limite de deux adultes et deux enfants.

En contrepartie, vous devrez héberger les voyageurs internationaux dans une chambre dédiée à l'accueil, durant 9 mois sur les 12 de l'expérience.

Les participants doivent être animés d'une passion commune pour la nature, la culture italienne et s'intéresser à la réhabilitation du village de Sambuca.

Le programme comprend un séjour gratuit dans la maison à 1 euro pendant 1 an. Le programme inclut également les frais suivants, qui seront couverts par Airbnb en vertu des Conditions de sélection : les billets d'avion depuis l'aéroport le plus proche du lieu de résidence du participant jusqu'à Sambuca (en Italie), achetés par Airbnb à sa discrétion, le transfert depuis l'aéroport à l'arrivée en Italie, des cours d'italien pendant 1 mois et 4 cours de cuisine avec un mentor local. Le participant devra s'acquitter des frais associés à l'utilisation de la maison à 1 euro et à son exploitation en tant qu'hébergement touristique (par exemple, tous les frais liés au personnel, aux consommables, aux prestations de ménage et aux contrats de services), ainsi que des frais d'entretien courants et exceptionnels du bien. Le participant devra également s'acquitter de toute taxe applicable à l'activité d'accueil de voyageurs ou à sa participation au programme.

Si vous êtes intéressé(e)(s), vous pouvez postuler sur www.airbnb.fr. Le début de la mission aura lieu le 30 juin 2022.