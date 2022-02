Musique. Kungs affronte la fin du monde en dansant avec "Clap your hands"

le DJ toulonnais prépare la sortie de son futur album Club Azur, prévu le 18 mars. À l'intérieur, quatre titres que nous connaissons déjà dont le méga hit Never Going Home. Le quatrième extrait s'appelle Clap Your hands et se voit déjà doté d'un clip. Un titre toujours porté par la volonté de faire revivre les années 70-80 où pour le DJ la vie était plus légère et plus festive. Le monde entier est appelé à danser sur ce refrain entêtant qui touche toutes les populations dans la vidéo.

Vous pourrez voir Kungs sur Canal+ Family vendredi 25 février dans l'émission "Dans le studio".

Des enfants viennent le rencontrer pendant son travail en studio et il explique son métier.