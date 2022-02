Orne. Traversée interdite pour les camions : la baisse de tarif rend l'autoroute A28 plus accessible

Un vieux problème a peut-être enfin trouvé un début de solution, à Gacé (Orne). Cette commune est coupée en deux par la route départementale 438 qui va d'Alençon à Rouen. Malgré l'interdiction depuis 2006 et les fréquents contrôles effectués par les gendarmes, quatre cents poids lourds continuent néanmoins quotidiennement à traverser la commune : les sociétés de transport préfèrent payer 135 € d'amende de temps en temps, plutôt que d'emprunter l'autoroute A28 qu'elles estiment trop coûteuse pour contourner la ville.

Mettre tous les camions sur l'autoroute

Face au risque d'accident qui serait causé par un poids lourd, le sous-préfet de Mortagne-au-Perche Julien Miniconi reste attentif. "Il faut assurer la tranquillité et la sécurité des riverains. La responsabilité judiciaire des sociétés de transport qui circulent sur une voie qui leur est interdite serait très importante en cas d'accident". Un Ehpad et le pôle de santé de Gacé sont notamment situés le long de cette route. Avant la construction de l'autoroute, 1 600 poids lourds traversaient quotidiennement Gacé. Depuis l'ouverture en 2005 de l'A28, la largeur de la voirie a été réduite dans la ville, le nombre de camion y a progressivement diminué, mais malgré l'interdiction en place depuis 2006, ils sont encore 400 à y passer tous les jours. Depuis six mois, en plus des contrôles quasi-quotidiens, la gendarmerie mène aussi des opérations de plus grande envergure "pour marquer les esprits, elles vont perdurer" confirme le sous-préfet.

Une ristourne plus accessible

C'est sans doute un début de solution, la société autoroutière Alis, qui gère l'A28 adapte ses tarifs dédiés aux poids lourds, en espérant que les camions choisissent de ne plus traverser Gacé. Il y existait déjà 13 % de réduction du tarif "poids lourds" de l'A28 entre Gacé et Orbec, mais à condition de l'emprunter 20 fois par mois. "C'est fini", explique Antoine Tréboz, le directeur général de la société d'autoroute, "cette remise pour les poids lourds sera valable dès trois passages par mois sur les tronçons Gacé/Orbec ou Gacé/Bernay".

Jean Grimbert, le maire de Gacé, a lui écrit deux lettres. La première a été envoyé au Ministre des transports pour demander un diffuseur au niveau de l'Aire des Haras, au nord de Gacé, pour permettre aux camions d'utiliser l'A28 sur une courte distance, donc moins chère. Il a aussi écrit au Président du Conseil départemental de l'Orne pour lui demander d'étudier une rocade qui passerait par la route de Vimoutiers.