Cyclisme. Guillaume Martin, troisième du Tour cycliste du Haut-Var

Le coureur cycliste Ornais Guillaume Martin, de l'équipe Cofidis, a pris la troisième place du classement général final du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, qui s'est achevé dimanche après-midi 20 février par une étape de montagne de 113 km.

L'Ornais qui a fini second de l'ultime étape de cette épreuve a estimé sur Tweeter "je pense que j'ai bien couru". Il termine troisième du classement général derrière le Colombien Nairo Quintana et le belge Tim Wellens. Après ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var, Guillaume Martin doit enchaîner avec les Boucles de la Drôme, avant de disputer le Paris/Nice au mois de mars. En mai, il disputera le Tour d'Italie et en juillet le Tour de France.