L1: vent de face, Lyon avance au ralenti à Lens

Rapidement menés après un but de Jonathan Clauss en début de match (13e), les Lyonnais ont été contraints de braver ces vents contraires. Ils ont égalisé juste avant la mi-temps par Tino Kadewere (44e), mais ils n'ont pas réussi à s'imposer dans un stade Bollaert-Delelis balayé par les bourrasques de la tempête Eunice.

Les Gones s'emparent provisoirement de la cinquième place avec 38 points, mais cette position est fragile face à la menace de Rennes et Monaco (37 pts) qui jouent dimanche, et de Lens (37 pts également).

C'est un petit coup d'arrêt pour l'OL, qui avait remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat, en particulier face à des Lensois qui luttent également pour décrocher une place européenne.

Les Lyonnais, qui étaient encore privés de leur défenseur Jérôme Boateng absent de la feuille de match (malade selon son entraîneur Peter Bosz), une semaine après sa mise à l'écart à Nice, auront une nouvelle confrontation directe à négocier le week-end prochain, sur leur pelouse contre Lille (9e, 36 pts).

Samedi après-midi, les joueurs de Bosz ont affiché un visage bien moins séduisant que lors de leur joli succès la semaine passée face aux Niçois (2-0). S'ils ont eu la possession (62%), ils ont manqué d'idées et de créativité dans l'utilisation du ballon.

Les Sang et Or ont ouvert le score sur leur première occasion: Gaël Kakuta a lancé en profondeur Arnaud Kalimuendo, qui a buté sur Lopes, mais Clauss a bien suivi pour marquer dans le but vide alors que le gardien lyonnais a été percuté par son coéquipier Thiago Mendes (1-0, 13e).

Poussés par un Stade Bollaert-Delelis à guichets fermés, les Lensois ont poursuivi sur leur lancée, bénéficiant de plusieurs corners, avant qu'un but de Seko Fofana ne soit refusé pour une main involontaire du milieu lensois au départ de l'action (37e).

Lopes décisif

L'OL a répondu par Lucas Paqueta, qui a envoyé une reprise de volée à côté (40e).

Peu après, les joueurs de Peter Bosz ont réussi à égaliser assez logiquement: après un dégagement de Danso sur une ouverture de Paqueta, Karl Toko Ekambi a récupéré le ballon et centré au second poteau, où Kadewere a surgi pour marquer son premier but de la saison (1-1, 44e).

Au retour des vestiaires, le gardien du RCL Wuilker Farinez a été inspiré d'entrée en remportant un duel avec Toko Ekambi dans la surface (46e).

Lyon a ensuite contrôlé la partie, mais a peiné à se montrer dangereux, tout comme Lens, qui a manqué de présence dans les trente derniers mètres adverses.

En fin de match, Lens a poussé pour arracher la victoire et a failli y parvenir, à l'image d'une frappe de Fofana que Lopes a détournée sur sa barre transversale (80e) ou d'une nouvelle intervention décisive du portier lyonnais sur un tir de David Pereira Da Costa (90e).