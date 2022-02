Protocole sanitaire allégé pour la rentrée. "Des petits pas qui vont dans la bonne direction"

Le protocole sanitaire est allégé pour cette rentrée des classes du lundi 21 février. Il passe du niveau 3 au niveau 2. Les élèves et le personnel de l'élémentaire vont pouvoir à nouveau respirer… du moins à l'extérieur. Ils peuvent enfin tomber le masque dans la cour de récréation. "C'est bien, au moins dans la cour. [Mon fils] ne le supporte pas, il va mieux respirer et pouvoir se défouler", raconte Audrey, mère de trois enfants.

Le petit garçon est en CE2, il devra donc obligatoirement porter le masque à l'intérieur, comme tous les élèves âgés de plus de 6 ans.

Le sport à nouveau possible au chaud et sans masque

Les élèves peuvent aussi reprendre une activité sportive à l'intérieur et sans le masque. Les sports de contact sont toujours proscrits, la distanciation entre les élèves reste effective, mais "ça va leur permettre de souffler un peu", explique Solène, maîtresse d'école dans le primaire. "Ça commence à être long pour les élèves, on sent qu'ils sont énervés à certains moments de la journée." À la cantine, le brassage des élèves est limité non plus par classe, mais par niveau. Le dépistage des élèves est aussi simplifié : plus besoin de présenter une déclaration sur l'honneur pour que vos enfants reprennent le chemin de l'école. Ces nouvelles règles ne signent pas tout à fait un retour à la vie scolaire normale : "On sait que ce sera long et qu'il faudra du temps, mais ce sont des petits pas qui vont dans la bonne direction", pense la professeure.