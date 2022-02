Cadeaux. Chaque matin, gagnez vos places pour Vianney et son album

Tendance Ouest vous invite au concert de Vianney au Zénith de Caen, le vendredi 4 mars.

Gagnez vos deux places et l'album N'attendons pas en édition deluxe Livre-Disque, avec sept titres inédits.

Déjà triple disque de platine, Vianney offre sept titres inédits, dont deux duos avec Ben Mazué et Mentissa, jeune artiste talentueuse découverte par le chanteur alors qu'il était coach dans l'émission The Voice.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort chaque matin du lundi 21 au vendredi 25 février avec Laure et Pierre dans Normandie Matin.