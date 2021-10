Rouen: deux rôdeurs arrêtés grâce au voisin

Tout avait débuté par un vol de clés. Un riverain de la rue Juste Dumanoir s'était fait subtiliser les clés de sa maison et de l'une de ses voitures. Voulant aller signaler le vol au poste de police, il avait alors confié à son voisin la mission de surveiller son domicile, persuadé que les voleurs pouvaient revenir... Et vers 21h40, la Brigade anti-criminalité fut alertée. Le voisin venait effectivement de voir un individu en train d'ouvrir le portail de la maison voisine. Mais à l'arrivée des policiers, le rôdeur avait fui.

Re-belote vers 00h30. Le voisin rappela la police : les rôdeurs étaient de retour ! Mais cette fois, la police eut plus de chance, apercevant les deux rôdeurs présumés à bord d'une voiture. Ils furent interpellés à l'angle des rues Texcier et Antoine de Saint Exupéry. Tous deux domiciliés à Rouen, ils étaient respectivement âgés de 29 et 18 ans.