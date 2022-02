Météo. Prudence, la tempête Eunice annoncée dans la Manche

Une tempête hivernale répondant au nom d'Eunice s'apprête à frapper la Manche, vendredi 18 février, au beau milieu de la journée. Les caps exposés devraient particulièrement ressentir le passage de cette dépression puisque les rafales d'ouest pourraient avoisiner les 140 km/h du côté de Jobourg ou Barfleur, selon certains modèles de prévision.

Si ces phénomènes de tempêtes ne sont pas rares dans la région à cette période de l'année, son intensité n'est pas non plus si fréquente. Dans les terres et plus au sud, les rafales pourraient avoisiner les 100 km/h. La prudence restera le mot d'ordre, en particulier sur le littoral, même si les vents les plus forts sont attendus à l'heure où la mer sera basse (entre 12 heures et 16 heures).