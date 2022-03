Course à pied. Alençon-Médavy, le retour après deux années blanches

La course à pied Alençon-Médavy sera disputée le dimanche 27 mars.

Inscriptions

Inscriptions pour les plus de 18 ans : 18 € jusqu'au 20 mars à 23 h 59 sur le site alencon-medavy.fr, avec présentation obligatoire d'un certificat médical.

Dossards

Le retrait des dossards s'effectuera au parc des expositions d'Alençon le samedi 26 mars, de 15 heures à 18 heures, ainsi que le dimanche 26 de 9 h 30 à 12 h 30. Particularité, les dossards floqués "2020" mais alors inutilisés à cause de l'annulation due à la Covid, seront ceux qui permettront d'identifier les engagés de l'épreuve en 2022 !

Classements

Quatre classements seront établis à l'issue de la course : scratch hommes et femmes, ainsi que vétérans hommes et femmes.

Record

On peut toujours rêver. Le record de la course est détenu par le Kenyan Salim Saiti qui a bouclé les 13,800 km en 45 minutes et 59 secondes. C'était en 2006. Mais l'essentiel est de participer !