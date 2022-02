Bonne table à Caen. Des crêpes originales Chez Mimi

La crêperie Chez Mimi a ouvert ses portes en juin 2021. "C'est une reconversion professionnelle, j'étais dans l'immobilier avant", raconte Michèle Dupont, la gérante qui a repris cet établissement, rue Caponière à Caen. Elle confie avoir toujours baigné dans le milieu de la cuisine : "Ma mère était calée dans ce domaine." Pour être en cuisine, Michèle Dupont a passé son diplôme de maître crêpier. Sur la carte, les compositions des galettes sont surprenantes : "Je veux faire découvrir la crêperie avec un autre angle, proposer des recettes plus complexes. Je mets de la cuisine traditionnelle dans une galette", sourit-elle. Évidemment, ici, tout est fait maison, "ça me tient à cœur", précise la cheffe.

Crêpes en samoussa

Au moment de faire mon choix, j'hésite. Même si la crêpe à l'andouille de Vire et au camembert me donne envie, je décide de changer et de tenter un assortiment plus inédit : l'une des propositions me tape à l'œil, il s'agit de La cajou. Elle est composée de poulet, purée de patate douce, crème de coco curry et noix de cajou. Une crêpe délicieuse et bien copieuse. Malgré tout, ma gourmandise me dit de prendre un dessert. Les choix sont tous plus originaux les uns que les autres, comme des crêpes en forme de samoussa avec des pommes caramélisées et du caramel beurre salé à l'intérieur. "C'est l'emblème de la crêperie. Au début j'étais partie sur une recette salée et finalement, ça s'est transformé en sucré." Il en existe une autre avec une coupelle faite en crêpe avec des boules de glaces, ou encore un tiramisu roulé dans une crêpe chocolatée accompagnée de chocolat fondu et de chantilly. C'est cette dernière que je commande et je ne le regrette pas. Pour élaborer ses recettes, Michèle "pioche" dans sa tête. "Je choisis deux ingrédients qui me plaisent, puis je regarde sur Internet, dans les livres, ceux qui se marieraient avec. Ensuite, c'est ma famille qui teste !"

Les crêpes sont faites avec des produits de saison et majoritairement locaux.

Pratique. Chez Mimi, 21 Rue Caponière à Caen. Ouverture du mardi au samedi midi et du jeudi au samedi soir.