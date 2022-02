Normandie. Nicolas Bay quitte le FN pour rejoindre Éric Zemmour

La nouvelle n'est pas vraiment une surprise et la rumeur se faisait plus que persistante ces derniers jours. Dans un entretien au Figaro, Nicolas Bay, eurodéputé, ancienne tête de liste Rassemblement national (RN) aux Régionales en Normandie et à la tête du mouvement au conseil régional, confirme qu'il quitte le parti de Marine le Pen pour rejoindre le mouvement d'Éric Zemmour. Une défection douloureuse de plus pour la présidente du RN, alors même que Nicolas Bay était son porte-parole.

"J'ai décidé de m'engager pleinement aux côtés d'Éric Zemmour dans la campagne présidentielle car je crois profondément dans sa candidature, son projet et sa stratégie", explique l'élu normand à nos confrères du Figaro. Et de se justifier sur les réseaux sociaux. "Je me suis engagé en politique à l'âge de 14 ans pour des idées et des valeurs : c'est là que se situe ma fidélité."

Des accusations d'espionnage

Mardi 15 février, Nicolas Bay avait été suspendu du bureau exécutif du parti, accusé d'avoir transmis des informations stratégiques à l'équipe d'Éric Zemmour.

Accusations formellement démenties par l'intéressé qui a manifesté sa volonté de porter plainte pour diffamation.

Nicolas Bay rejoint la longue liste des récentes défections du RN vers le mouvement reconquête du polémiste, comme celles de Gilbert Collard ou de Stéphane Ravier.