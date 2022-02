Un sommet pour "changer la donne" entre l'Europe et l'Afrique

France-Monde. Sécurité, santé et stabilité sont les trois défis communs auxquels l'Europe et l'Afrique veulent s'attaquer pour "changer la donne" de leurs relations lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine jeudi et vendredi à Bruxelles.