Avant le Tournoi de France. Combien pèse le foot féminin en Normandie ?

La Normandie accueille, du mercredi 16 au mardi 22 février, le Tournoi de France, compétition féminine amicale internationale entre la France, le Brésil, la Finlande et les Pays-Bas. L'occasion de faire le point sur la pratique du football féminin en Normandie.

Les Bleues sont arrivées à Deauville, leur camp de base pour le Tournoi de France.

Des effectifs en hausse

En 2022, la Ligue de football de Normandie recense 9 521 pratiquantes, des U6 aux séniors (hors licences futsal, loisir et entreprise). En comparaison, 81 752 Normands pratiquent le foot. "Les effectifs sont en constante évolution, avec un ratio pratiquantes/pratiquants plutôt intéressant, puisque c'est le deuxième au niveau national", précise Mylène Pannier, conseillère technique en charge du développement et de l'animation des pratiques. 11 % des licenciés sont des femmes et 37 % clubs normands ont au moins une section féminine.

Au niveau national, la Normandie est la 9e région métropolitaine en nombre de licenciées. Elle se classe 10e chez les hommes.

Par département, c'est la Seine-Maritime, le plus peuplé, qui compte le plus de licenciées (2 910) suivi du Calvados (2 077), de la Manche (1 759), de l'Eure (1 756) et de l'Orne (1 019). "La Coupe du monde 2019, organisée en France, a eu une vraie incidence sur l'ensemble des départements (+1 345 licenciées entre 2018-2019 et 2019-2020), mais l'augmentation du nombre de licenciées a été contrebalancée par la Covid", poursuit Mylène Pannier.

Des actions de parrainage

Plusieurs actions sont entreprises pour renforcer les effectifs dès l'école primaire, avec notamment des séances découvertes dans les écoles, des portes ouvertes au sein des clubs ou un système de parrainage qui permet aux licenciés - et pas seulement les filles ! - d'inviter des copines à découvrir l'activité. "Mais nous enregistrons de nouvelles pratiquantes à n'importe quel âge, notamment en séniors, note la conseillère technique. Cela arrive de voir arriver des adultes qui étaient contraintes par une sorte de veto familial auparavant. Parfois, ce sont aussi des compagnes de joueurs qui impulsent la création de sections loisirs."

Challenge National Viviane Asseyi



Rendez-vous le dimanche 26 juin 2022 pour l'édition 2021/2022 du Challenge National Viviane Asseyi pour la catégorie U13 Féminine qui se déroulera au stade Amable-Lozai !

L'enjeu est de créer un maillage de clubs, y compris en milieu rural, qui permettra de réduire la durée des déplacements pour les joueuses engagées en compétition.