[Enquête] Procès de l'assassinat du père Hamel. Guy Coponet, miraculé : "Quelques jours avant, les images lui sont revenues"

À 92 ans, le dos courbé par le poids de l'âge mais emprunt de dignité, Guy Coponet se lève à l'appel de son nom parmi les parties civiles, même si le président le prie de rester assis. Il est un miraculé. Présent au moment de l'assassinat du père Hamel, il est lui-même très grièvement blessé à l'arme blanche à la gorge. Il va littéralement "faire le mort" pour s'en sortir, in extremis. Les médecins eux-mêmes n'imaginaient pas sauver ce fidèle paroissien. Difficile alors d'imaginer son émotion dans la salle d'audience, à la lecture du rapport et des faits par le président. Il ne souhaite en tout cas pas donner d'interview pendant le procès.

Un témoignage pour le père Hamel

et pour son épouse

"Vous savez, il y a les flash-back, quelques jours avant le procès, les images lui sont revenues", indique son avocat rouennais, Mehana Mouhou. "On essaie de mettre de côté ses blessures, de les enfermer quelque part, et des fois, cela ne cicatrise pas. Plus le procès approche, plus l'image de l'assassinat du père Hamel, de son égorgement à lui et des coups de couteau qu'il a reçus dans le dos reviennent." Jeudi 17 février, il pourra raconter son histoire. Un témoignage qu'il attend avec impatience, selon son conseil. "Il va témoigner pour le père Hamel, c'est un trait d'union. Il pourra raconter l'horreur de ce 26 juillet." Un moment aussi pour se libérer. "Cela fait six ans qu'il attend ce procès. C'est trop long. Son épouse, Jeanine, est décédée en avril et elle ne verra pas ce procès. Il est aussi là pour témoigner des souffrances de son épouse."

Parmi les parties civiles, d'autres membres de la famille de Guy Coponet se sont constitués, comme des membres de la famille Hamel, dont la sœur du prêtre, Roseline. Elle aussi sera entendue jeudi 17 février. Des associations de victimes du terrorisme ont aussi fait la démarche. Et puis, Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen est aussi partie civile. Il disait se préparer au procès avec des questionnements sur ce moment où il croiserait le regard des accusés. "J'espère que mon cœur sera aimant et pardonnant", disait-il alors. "C'est encore un peu tôt pour le dire, admet l'archevêque à l'issue du premier jour d'audience. En tous les cas, il y a des sentiments forts de compassion pour ces hommes et pour leur famille." Impressionné par le dispositif, l'archevêque dit aussi sereinement ressentir un "sentiment d'admiration, une fierté de notre pays qui conduit sa justice avec autorité et humanité".

Les auditions vont se succéder pendant un mois, les débats permettant peut-être de se rapprocher de la vérité et de faire la lumière sur l'implication des accusés. Appelée à témoigner, la famille des accusés n'a parfois pas voulu répondre présente. Comme la mère de Rachid Kassim, sous traitement, qui a fait parvenir une lettre à la cour, lue par le président. "Je revis un cauchemar à chaque convocation, écrit-elle notamment. Je n'ai pas la force de témoigner. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cet individu", ajoute-t-elle en évoquant son fils, présumé mort. Un temps sur la même ligne, les parents d'Adel Kermiche, l'un des assassins abattus par la police, ont finalement accepté de témoigner.