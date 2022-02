Normandie. Marie-Hélène Teyssedre, de responsable commerciale à Paris à guide touristique

Si le tourisme est un dénominateur commun dans les projets de Marie-Hélène Teyssedre, cette dernière a radicalement changé de vie. Cette trentenaire installée à Ouistreham a lancé sa société Mary and Folks en 2019 : "L'idée est de parcourir le Calvados et la Manche, en autonomie ou avec moi, avec un itinéraire défini, un thème et aller à la rencontre des Normands." Basés principalement sur l'histoire et la gastronomie, ces circuits d'une journée permettent de prendre le temps de visiter et de connaître les gens "qui font la richesse des lieux". Avant de se lancer dans cette aventure, cette Normande d'origine travaillait à Paris, à Discover the world, un bureau de représentation : "Si une compagnie aérienne veut développer ses ventes en France mais qu'elle ne veut pas ouvrir ses propres bureaux, elles passent par une agence de représentation", explique Marie-Hélène Teyssedre. Elle a "commencé par la petite porte", en vendant des billets et en faisant du support pour les agents de voyages. "Si un agent avait un problème pour vendre un billet sur Copa airlines, il appelait et c'est moi qui répondais 'Bonjour, Marie-Hélène de Copa airlines'. Deux heures plus tard, s'il appelait Ukraine international, c'était toujours moi", dit-elle en riant. Au fur et à mesure, ses postes ont évolué, d'abord à assistante commerciale, puis à responsable commerciale. Celle qui avait étudié et travaillé dans le tourisme depuis le début de sa carrière a voulu changer de voie : "Je ne voulais pas être catégorisée et pouvoir m'ouvrir d'autres possibilités." C'est ainsi que pendant un an, elle a été responsable communication pour une salle de poker en ligne.

"La Normandie est tellement belle"

"C'était une super expérience et ça m'a permis de savoir ce que je voulais ou non." À la suite de cela, la Normande a eu l'occasion de retourner à Discover the world, et de s'occuper d'Air New Zealand. "À un moment, j'ai eu un problème avec la montée des compagnies à bas coût qui proposaient des voyages toujours moins chers. Pour moi, un voyage doit avoir un côté exceptionnel." Après avoir travaillé des années pour des compagnies qui proposaient des voyages à l'autre bout du monde, Marie-Hélène a décidé de faire voyager ceux qui le voulaient, au plus près de chez eux. "La Normandie est tellement belles et multiple, que ce soit dans la nature, l'histoire, la gastronomie…" C'est en regardant Nus et culottés, Rendez-vous en terre inconnue, ou en repensant à ses voyages que l'idée lui est venue : "Finalement, ce que je retiens, ce sont les rencontres. Alors, je veux faire en sorte que les gens connaissent une région à travers ses habitants."