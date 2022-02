Hockey (D1). Caen laisse partir la tête après sa défaite contre Mont-Blanc

Une semaine après leur première défaite de 2022 à Chambéry (2-1), les joueurs de Luc Chauvel pouvaient se relancer pour éviter de se faire distancer par le podium. Mais leur opposition face à un adversaire direct, Mont-Blanc, a tourné en faveur des visiteurs (1-3).

Le match

En début de rencontre, les visiteurs ont réussi à tenir le palet. Une domination qui a été récompensée par l'ouverture du score de Chatellard (0-1, 7'). Petit à petit, l'opposition s'est équilibrée, mais sans succès (0-1, 20'). En deuxième période, les Caennais ont été plus agressifs. Et Mirko Virtanen leur a permis de recoller au score au cours de cette période (1-1, 25' et 40').

Les Normands ont réussi par la suite à mettre la main sur la rondelle et à mettre sous pression des Savoyards. Mais ce sont bien les Yétis qui ont repris l'avantage contre le cours du jeu par Zabis (1-2, 51'). Les hôtes ont tenté d'aller chercher la prolongation. Malheureusement, Léger a donné la victoire à Mont-Blanc, dans un final plus tendu (1-3, 59' et 60').

Le joueur du match : Kelvin Walz

Ce samedi, à la patinoire de Caen-la-Mer, l'attaquant Savoyard n'était pas obligatoirement le plus dans la lumière. Mais c'est bien lui qui a permis à ses partenaires de faire tomber les Drakkars, grâce à ses trois assists sur les trois buts des Yétis.

La fiche

Caen - Mont-Blanc : 1-3 (0-1, 1-0, 0-2). 1 000 spectateurs.

Caen : Buts : M.Virtanen (24'15, ass. F.Chamberland). Pénalités : 6'. Entraineur : Luc Chauvel.

Mont-Blanc : Buts : M.Chatellard (6'05, ass. K.Walz et V.Goy), B.Zabis (50'58, ass. K.Walz et E.Leger), E.Leger (58'13, ass. K.Walz). Pénalités : 18'. Entraineur : Julien Guimard.

Prochain rendez-vous

Ce jeudi 17 février à 20h, les Drakkars auront l'occasion de repartir de l'avant lors du rattrapage de la réception de Tours, actuellement avant-dernier.