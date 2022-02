Derchiny. Blessé par un tir de carabine : l'histoire de Voyou émeut la Normandie !

il est aujourd'hui tiré d'affaire. Anne-Laure Duvauchelle, sa maîtresse, a pourtant bien cru qu'elle allait le perdre.

C'est l'histoire d'un joli minou, Voyou, quinze ans, qui fut pendant des heures entre la vie à la mort, blessé le samedi 5 février dernier par un projectile de carabine à air comprimé, tiré d'on ne sait où et par on ne sait qui.

C'est Faustine, la fille d'Anne-Laure, qui a retrouvé son chat sur le trottoir, juste devant chez elle, rue Auguste-Renoir dans la petite commune de Derchigny, en Seine Maritime. C'est une rue tranquille, une campagne soignée, les maisons sont alignées de chaque côté de la voie, de jolies propriétés dont certaines de brique rouge. C'est charmant.

Un appel à témoins

sur les réseaux sociaux

Le pauvre animal était mal en point. "On a d'abord cru qu'il s'était fait agresser par un chien dans le quartier ou qu'il avait été heurté par un véhicule." En fait, pas du tout. C'est une autre histoire, et elle a ému des centaines d'internautes, après qu'Anne-Laure Duvauchelle, la mère de famille propriétaire du petit chat, a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour appeler à l'aide et essayer de retrouver celui ou celle qui avait bien pu faire cela : tirer de manière délibérée sur le matou.

"En fait, notre appel à témoins était aussi destiné à prévenir le public qu'un tir de carabine à air comprimé, souvent considérée comme un jouet, peut faire beaucoup de mal et qu'il ne faut donc pas laisser les enfants s'en servir à tort et à travers", dit la maman de François, 9 ans, et Faustine, 13 ans. Anne-Laure gère une sellerie -Terre de cheval - dans sa commune. Elle adore les animaux, vit avec toute la journée. Sa fille Faustine est cavalière et la famille élève aussi quelques poneys. Voyou n'est pas le seul animal de la maison, il y a aussi le chien Dinky, un berger australien âgé, lui, de 14 ans.

On ne retrouvera sans doute jamais la personne qui a fait du mal à l'animal. Coïncidence : au même moment, il était question dans les journaux des actes de barbarie commis par le footballeur professionnel, membre de l'équipe de France, Kurt Zouma, sur son pauvre chat.

"On pourrait le surnommer Rambo !"

De nombreux internautes se sont émus de l'histoire de Voyou. Des centaines de témoignages ont été diffusés sur la toile. Exemple, celui de Diane, s'adressant directement au pauvre chat blessé et à sa famille : "Petit Voyou d'amour, je ne doute pas qu'il a la tendresse qu'il lui faut, chez vous. Il a de la chance de faire partie de votre famille." Christiane fait part, comme beaucoup d'autres, de son soutien : "Courage petit Voyou. L'humain est tellement cruel. Profite de tes maîtres qui te donnent tellement d'amour." Tous les internautes sont choqués, on le serait à moins.

"C'est abominable ce qui a été fait. Comment faire cela à une bête inoffensive ?" Il y a de fortes raisons de penser que le tir était intentionnel. Ce n'est vraisemblablement pas un chasseur qui a fait cela." Peut-être un jeu entre gamins ?"

La plaie sur le flanc prouve aussi que le coup est parti de très près. Anne-Laure Duvauchelle s'est renseignée auprès de la mairie : il y aurait eu, par le passé, une affaire similaire à Derchigny.

La vétérinaire, le Dr Hue, appelée à la rescousse, n'a pas extrait la balle du corps de l'animal, c'était trop risqué. Le projectile s'était figé à deux doigts du cœur de Voyou, avait traversé ses deux poumons et frôlé sa rate et son foie. "Il aurait suffi d'un rien pour qu'on le perde." Voyou a été soigné aux antibiotiques et a pu enfin rentrer chez lui et retrouver un peu d'appétit. "À la clinique vétérinaire, il refusait de s'alimenter." En plus de sa ration habituelle, sa maîtresse lui donne aujourd'hui un peu de thon et de truite fumée. "On le cajole."

Un internaute a suggéré qu'on le surnomme "Rambo". Le petit Voyou à la bouille de bébé, que sa maîtresse appelle aussi Chaton, en ronronne de bonheur…