Le Havre. Partager avec les visiteurs sa passion de la mer

Depuis onze ans, Navigation Normande proposait des visites guidées du port du Havre à bord de la vedette Ville du Havre II. Pour se recentrer sur l'affaire familiale à Dieppe, le propriétaire passe la main. C'est un trio havrais qui a relevé le défi, Charles Furic, Richard et Juliette Mermin. Charles et Richard sont amis depuis leur passage à l'École de la marine marchande (ENSM) à Sainte-Adresse dans les années 2000. Les deux hommes sont de vrais marins.

Du long cours au remorquage

Le parcours des deux amis se ressemble. Charles Furic (37 ans) a navigué sur des navires de transport de pétrole et de produits chimiques à travers le monde, avant de revenir au Havre pour travailler dans le remorquage (Boluda). Richard Mermin (33 ans) a lui aussi fait du long cours sur des bateaux de commerces, des porte-conteneurs et des câbliers. Après dix ans à traverser les océans, il est revenu chez lui, au Havre, pour travailler dans le remorquage (Boluda). "Le métier est complet. Cela m'a permis de me rapprocher de mon activité de pêche [Charles fait aussi de la pêche professionnelle sur un fileyeur et ligneur, NDLR] et surtout de vivre ma vie de famille avec ma femme Juliette et notre petite fille."

"Toute ma vie est tournée

autour de la mer"

Quand l'opportunité de reprendre Navigation Normande s'est présentée en août dernier, il n'a pas hésité. "On voulait que ça reste havrais. De plus, ma femme, juriste, voulait se reconvertir. C'est un bon tremplin. Elle va s'occuper de l'administratif, de la vente, de la communication et du marketing."

Sa passion de la mer et du monde portuaire devrait profiter aux futurs visiteurs. "Toute ma vie est tournée autour de la mer. Je ne me vois pas faire autre chose que de travailler dans le milieu marin. Quand on met un pied dedans, on ne peut plus s'en passer." Et Le Havre tient une place toute particulière dans la vie du marin. "Je ne me vois pas partir du Havre. Je resterai au Havre toute ma vie, je pense. Contrairement à ce que les non-Havrais pensent, c'est une ville sympathique. On peut tout faire. Il y a toutes les activités nautiques, une grande plage, un port qui ne dépend pas de la marée. C'est agréable pour les professionnels et les plaisanciers qui peuvent entrer et sortir quand ils le souhaitent."

Pratique. Vedettes Baie de Seine (Digue Charles Olsen) - visite guidée du port, sortie en mer, pêche, traversée et visite de l'Estuaire (été) et sortie apéro - renseignements et réservation : 06 16 80 24 10.