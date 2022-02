Escoville. Un salon pour se faire plaisir à l'occasion de la Saint Valentin

Dans quelques jours, c'est la Saint Valentin. À Escoville, l'association sportive Elastic organise un salon dédié à la fête des amoureux samedi 12 et dimanche 13 février. Fleurs, bijoux, vêtements… Plus de 20 exposants sont présents pour trouver un cadeau pour sa moitié. "C'est un salon bien-être, pour se faire plaisir", précise Aurélia Royeau-Peltier, secrétaire et trésorière de l'association. Parmi les stands, également : épilation ou tatoueur. "Notre tatoueur propose des tatouages flashs qui se font en une à deux heures. En général il est complet." Nouveauté cette année, l'association l'APAEI (Association de parents d'enfants inadaptés) va tenir un stand "pour vendre des chocolats spéciaux", avec des moules en forme de cœur.