[Carte] Transport. Où se situent les aires de covoiturage autour de Caen ?

Afin de faciliter les trajets du quotidien et de réduire l'impact écologique, Caen-la-Mer a inauguré une nouvelle aire de covoiturage vendredi 4 février, à Fleury-sur-Orne, à proximité du périphérique de Caen et de l'échangeur vers la Suisse Normande.

Une nouvelle aire de covoiturage a été construite à Fleury-sur-Orne, au bout de l'avenue des Digues, à proximité du périphérique sud de Caen. - Caen La Mer

Onze aires de covoiturage autour de Caen

Cette nouvelle aire comporte 49 emplacements, dont une pour les personnes à mobilité réduite. Où se situent les autres aires de covoiturage autour de Caen ?

Voici le détail en carte.

Il y en a onze au total. La plus grande est celle de quartier Koenig, à Bretteville-sur-Odon, avec 245 places. Une deuxième aire à Bretteville-sur-Odon est située porte de Bretagne, à proximité de l'A 84 (44 places). Vous pouvez aussi garer votre voiture au rond-point Lazzaro de Colombelles, à Éterville (28 places), dans la zone d'activités du Clos de la tête à Giberville (49 places), à Ifs à l'échangeur de la Dronnière (44 places), à Thue et Mure, sur l'aire de la Corneille (28 places), et à Troarn, au bord de l'A 13 (49 places). Les deux plus petites se situent à Ouistreham (16 places) et Hérouville, porte d'Angleterre (16 places).

La prochaine aire sera aménagée à Verson courant l'année 2022. Elle comprendra 82 places.