Présidentielle 2022. La France insoumise ouvre des permanences à Alençon

Dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril prochain, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ouvre des permanences hebdomadaires, chaque mardi, à partir du 8 février, de 17 h 30 à 19 h 30, dans son local du quartier de Montsort, à Alençon, mais aussi désormais le samedi, de 10 heures à midi.

La campagne "porte une volonté de refus et de rupture face à l'urgence climatique et ce monde à bout de souffle", explique son représentant Nicolas Foureau. La France insoumise démarre aussi du porte-à-porte, toujours à Alençon, du lundi 7 au vendredi 11 février dans le quartier de Perseigne, et les samedis 12, 19 et 26 février à Courteille. Le parti sera également présent sur les marchés de la ville les 8, 17 et 27 février.