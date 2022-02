Place du commerce. Trois nouvelles enseignes à Caen et Rots

La rédaction de Tendance Ouest vous apporte tous les détails et les informations sur ces nouveaux commerces qui se sont installés à Caen et Rots.

Rôtisserie, mode et glisse urbaine

"C'était une vraie demande des clients cette rôtisserie", précise Jonathan Lasry, déjà à la tête de la Boucherie Marcel à Caen et qui vient d'ouvrir une rôtisserie. L'offre est donc complète avec ses deux commerces situés l'un à côté de l'autre. Quant au magasin de vêtements de mode femme Pimkie à Rots, il s'agit de la plus grande surface de vente pour cette enseigne de l'agglomération caennaise avec ses 250 m2. "La nouveauté pour cette boutique, c'est aussi que notre gamme de vêtements et d'accessoires va désormais de la jeune fille à la maman", souligne Elodie Pagnon, responsable du magasin. La collection printemps-été est quasi déjà installée et la tendance mode de cette année est aux années 70. Pour ce qui est de la boutique Will & Bee, située à Caen, elle propose un choix important de matériel de glisse urbaine.