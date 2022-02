Saint-Lô. Les salariés de la clinique dénoncent leurs conditions de travail

Mouvement de grogne des personnels de la clinique Saint-Jean de Saint-Lô. Ils se sont rassemblés jeudi 3 février, devant l'établissement de soins, pour réclamer une hausse des salaires, dénoncer des conditions de travail dégradées face au manque de personnel, des salaires qui ne sont pas versés dans leur intégralité et le manque d'investissements dans un établissement qui, selon eux, se dégrade.

La direction a reçu une délégation. Elle indique que les retards de salaires dus à un bug informatique ont été rectifiés, et déplore elle aussi la difficulté de recruter du personnel. De plus, elle annonce un investissement de 300 000 euros pour cette année, avec un bloc chirurgical et un cabinet dentaire notamment.

La clinique a également candidaté auprès de l'ARS pour l'obtention d'un scanner.