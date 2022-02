Normandie. Le plan de transport adapté prolongé par la SNCF et la Région

La SNCF l'a annoncé sur Twitter mardi 1er février. En raison de la crise sanitaire et de la baisse de fréquentation des trains, le plan de transport adapté est étendu jusqu'au dimanche 20 février. Une décision prise de concert avec la Région Normandie. Le service reste le même sur les trains Krono+ et Krono à l'exception de six d'entre eux. En revanche, il est allégé sur les trains intra-régionaux. Parmi les lignes impactées, sont citées : Paris-Deauville/ Trouville-Dives, Paris – Cherbourg, Paris - Caen, Paris – Rouen – Le Havre, Paris – Fécamp, Caen – Rouen, Rouen – Amiens – Lille, Fécamp – Le Havre, Elbeuf – Rouen, Rouen – Dieppe, Dieppe – Gisors et Rolleville – Le Havre. Retrouvez les horaires sur le site ter.sncf.com.

Pour rappel, la circulation des trains en Normandie avait été impactée le jeudi 27 janvier 2022 en raison d'un important mouvement de grève.