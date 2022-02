Normandie. Covid-19 : le taux d'incidence en baisse, les hospitalisations à la hausse

Enfin, une minuscule décrue. Au mardi 1er février, le taux d'incidence de la Covid-19 a baissé pour la première fois en Normandie depuis le 12 octobre dernier. Au mardi 25 janvier, la région enregistrait un nouveau taux record de 3 269 cas pour 100 000 habitants (+ 29%). Il est aujourd'hui assez proche, avec un taux égal à 3 241 (soit 65 fois le seul d'alerte fixé à 50), mais n'augmente plus (-1,1 %).

La circulation a d'ailleurs baissé en Seine-Maritime (- 5,3 %), dans l'Orne (- 3,5 %) et dans l'Eure (- 7,4 %), mais progresse toujours dans les départements du Calvados (+ 4,9%) et de la Manche (+ 12%), dans lesquels le virus circule le plus.

Plus inquiétant : malgré ce léger ralentissement de l'épidémie selon les territoires, 306 patients supplémentaires ont été hospitalisés à cause de la Covid-19 en une seule semaine dans les hôpitaux normands, dont 11 de plus en réanimation. Au lundi 31 janvier, les hôpitaux normands comptaient donc 1 709 personnes atteintes de la Covid-19, dont 142 en réanimation.