Basket (N1M). Caen s'offre une victoire facile contre Epinal

Après deux victoires à l'arraché, les Caennais recevaient la lanterne rouge ce mardi 1er février. Ils ont redonné le sourire à leurs supporters en s'offrant une victoire facile contre Epinal (82-67).

Le match

Carl Ona Embo a idéalement lancé les Caennais en début de rencontre à trois points (21-6, 5'). Avant que Martins Igbanu ne poursuive cette domination à l'intérieur, d'un début de match qui a tourné à la déculottée (30-11, 10').

Les intérieurs locaux ont même poussé cet avantage à 27 points (49-22, 18'), avant que Gigant ne profite d'un léger relâchement (51-33, 20').

Et.... VICTOIRE 🤩

Très beau succès ce mardi soir sur Epinal !!!

La route continue.

Plus que 4 matchs dans cette Phase 1.

Prochain match à Boulogne samedi.

GO CBC 💪#CBCNation pic.twitter.com/zj3omk3vQ8 — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) February 1, 2022

Après la pause, Kevin Bracy-Davis puis Florian Thibedore ont offert un nouveau matelas à Caen, capitalisant l'efficacité défensive collective (69-44, 30'). Fabrice Courcier a alors pu faire tourner son effectif et gérer les temps de jeu de manière à aborder au mieux les prochaines échéances. Les Vosgiens ont limité la casse en fin de rencontre (82-67, 40').

Le joueur du match : Martins Igbanu

Depuis son arrivée au CBC au début du mois de janvier, le pivot nigérian ne fait que monter en régime. Sa prestation du soir en témoigne. Auteur de 21 points samedi dernier à Orchies, il a cette fois marqué 14 points, agrémentés de 16 rebonds, dont 9 offensifs.

La stat' : 45 %

C'est le pourcentage de réussite des Caennais aux lancers francs… comme à trois points. Très bon signe d'un côté, mais Caen, en bon leader, peut faire mieux.

La réaction

Fabrice Courcier (entraîneur du CBC) : "Je voulais qu'on mette un peu plus la main sur le match, que ce qu'on a fait à Orchies. Là, on a une très bonne entame. Sur la première mi-temps, on voulait avoir un jeu de passes, une agressivité, des situations de courses. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on a deux matchs à l'extérieur qui vont être très importants."

La fiche

Caen - Golbey-Epinal : 82-67 (30-11, 21-22, 18-11, 13-23). 2 000 spectateurs

Caen : Départ : Bracy-Davis 11, Thibedore 11, Saumont 6, Diame 10, Ona Embo 12. Banc : Igbanu 14, Noel 4, Romain 6, Pope 5, Landry, Wiscart Goetz 2, Nardini 1. Entraîneur : Fabrice Courcier.

Golbey-Epinal : Départ : Montout 10, Mpondo Epoume 9, Gigant 14, Brun 4, Hmae 3. Banc : Ouattara 3, Dary-Sagnes 2, Martel 11, Ilic 10, Maraux 1. Entraîneur : Laurent Mathis.

Prochain rendez-vous

Les Cébécistes iront jouer à Boulogne-sur-Mer samedi 5 février à 20 heures.

Les Boulonnais sont dixièmes.