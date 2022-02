Seine-Maritime. Le masque n'est plus obligatoire nulle part en extérieur

De nouvelles règles s'appliquent dès le mercredi 2 février concernant le port du masque en extérieur dans le département de la Seine-Maritime. Deux semaines seulement après des assouplissements rendant son obligation moins forte, le préfet a pris un nouvel arrêté, mettant fin à la dernière mesure. Ainsi, les règles concernant le port du masque sur les marchés, à proximité des arrêts de bus ou dans des rues très fréquentées, ne sont plus applicables à cette date.

Une mesure nationale

Cette mesure sera en place partout en France, puisqu'il s'agit de l'application d'une mesure annoncée le 20 janvier par le Premier ministre, Jean Castex. "Le préfet de la Seine-Maritime appelle toutefois l'ensemble des Seinomarins à maintenir leur vigilance et à continuer à appliquer les mesures et gestes barrières au quotidien, particulièrement dans les espaces clos où les obligations de port du masque sont maintenues", précise le communiqué envoyé par la préfecture. Le port du masque reste "recommandé dans tous les espaces publics extérieurs dans lesquels la distanciation sociale n'est pas possible".