Près de Rouen. Des jeunes se forment à l'entretien des véhicules électriques

Des bornes électriques pour recharger des voitures ont été installées au lycée Marcel-Sembat, à Sotteville-lès-Rouen, et inaugurées mardi 1er février. Elles ne s'adressent pas au grand public car il s'agit d'aider les jeunes dans leur formation.

Filière d'avenir

Les lycéens en bac pro et en BTS Maintenance des véhicules peuvent mieux se former à la motorisation électrique. Une nécessité, alors que ces voitures sont de plus en plus nombreuses : "L'objectif aujourd'hui est de sensibiliser nos jeunes à la transition énergétique, confirme Frédéric Vaussy, enseignant au pôle automobile du lycée. La branche professionnelle recherche des jeunes qui soient techniquement informés des risques électriques."

Ce sont, au total, sept bornes de recharge électrique qui ont été données par EDF. Deux sont fonctionnelles et les autres sont d'occasion, afin d'étudier leur fonctionnement et les techniques pour les réparer. "Le fait d'ouvrir la mécanique auto à l'électrique nous propulse dans le présent proche", confirme Bianca Marion, proviseure adjointe du lycée.

Surtout, elle ajoute que cette voie professionnelle "fait le plein" mais nécessite des compétences professionnelles, manuelles et intellectuelles avec une partie de relations clients pour les jeunes. "J'ai parfois jusqu'à 150 dossiers pour les 30 places", précise-t-elle.

"Il nous paraît important que les élèves puissent accéder à des véhicules électriques et à des bornes électriques. L'idée est d'être à la pointe des compétences que les jeunes peuvent acquérir", poursuit Christine Gavini-Chevet, rectrice d'académie de Normandie. D'où l'importance d'avoir accès "au matériel de dernière génération" grâce à ce don d'EDF.