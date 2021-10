Rouen annonce un budget 2012 "de résistance"

Dans une période de “risques majeurs” et dans un contexte économique “particulièrement incertain”, Emmanuelle Jeandet-Mengual, maire adjointe en charge des finances, a défendu un budget 2012 “de résistance”.

Taux d’imposition inchangés

Entre la fonte des dotations de l’Etat et la présence inquiétante de deux emprunts toxiques contractés auprès de la Royal Bank of Scotland, l’heure n’est pas à l’optimisme. La municipalité a pourtant assuré qu’elle n’augmenterait pas les taux d’imposition. Les recettes liées aux impôts locaux (taxes d’habitation et sur le foncier) devraient augmenter de 10 millions d’euros, grâce à la hausse des bases et le développement de nouveaux quartiers.

Quelles priorités ?

En matière d’investissements, la Ville se concentrera en 2012 sur la petite enfance, la cohésion sociale, la vie associative, le stationnement, la politique cyclable et la propreté. Mais face à l’incertitude, l’équipe municipale a toutefois reconnu qu’elle pourrait être amenée à “réajuster le budget en cours d’année”.

Edgar Menguy: Pas de hausse d’impôts ? “J'attends de voir”

“Près de 50% du débat d’orientation budgétaire est à charge contre le gouvernement. On perçoit l’idée qu’une collectivité locale n’aurait pas à concourir à l’effort national”, analyse Edgar Menguy (UMP). La majorité annonce des taux d’imposition inchangés ? “J’attends de voir, le contexte est tellement incertain”. Dénonçant l’absence “de priorités claires”, l’élu de droite propose de faire des économies en limitant le budget alloué aux associations. “Leur nombre est considérable. Par moment, il faut choisir...”