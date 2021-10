Rouen : les écologistes "apaisés" lancent déjà leur campagne

A dix-huit mois des Municipales, les élus rouennais d’Europe Ecologie Les Verts ont lancé la campagne en dressant un bilan de leurs actions à la mairie, sous la forme d’un livret distribué à 40 000 exemplaires. Après le départ de Valérie Fourneyron et le retour d'Yvon Robert, la situation semble plus apaisée, "après avoir connu des crispations au-delà du raisonnable". Mais le message est clair : “Nous avons agi et impulsé des politiques novatrices”, dixit Jean-Michel Bérégovoy, citant le chantier de la Ligne 7, la transformation à venir de la place des Emmurées, le plan de stationnement, le passage en régie directe des cantines municipales... "Nous nous sommes rendus compte, en faisant le bilan, que nous avions été perspicaces et pugnaces", poursuivent les Verts, qui estiment avoir mûri politiquement. "En 2008, nous étions des néophytes !".

Jusqu’au 19 décembre, ils tenteront d’en faire la démonstration lors de douze réunions publiques. “Nous aurons une liste autonome pour un projet d'avenir”, préviennent-ils déjà. "On sait où on habite, où on veut aller et on sait aussi qu'on travaillera avec les forces de gauche", précise Stéphane Martot.

En photo, de gauche à droite : Cyrille Moreau, Jean-Michel Bérégovoy, Jean-Paul Camberlin, Françoise Lesconnec, Stéphane Martot.