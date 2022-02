[Enquête] Caen. Santé mentale : l'hospitalisation en psychiatrie à flux tendu

L'Établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen n'échappe pas aux difficultés actuelles des hôpitaux publics. "Le personnel soignant est à bout", s'inquiète Florent Roger, secrétaire général à la CGT. Plus de 1 200 soignants (infirmiers, aides-soignants, Agents de service hospitalier et médecins) travaillent dans cet hôpital. Ces dix dernières années, les conditions de prise en charge se sont terriblement dégradées. C'est ce que pointe du doigt Isabelle De Oliveira, aide-soignante depuis 22 ans. "On n'a plus le temps d'accompagner des patients vers l'extérieur, souffle-t-elle. Les activités thérapeutiques comme la pâtisserie, les jeux de société, les courses avec le patient… C'est devenu à la marge."

"Je suis un peu comme un lion en cage"

Elle dénonce un système protocolaire au détriment de la qualité d'accompagnement du patient. Hospitalisé pour des troubles d'anxiété, Jean-Michel, 57 ans, est entré dans le service d'admission en janvier 2022, juste après les fêtes de Noël. "On ne nous occupe pas, je m'ennuie, raconte-t-il, la gorge serrée. Je suis un peu comme un lion en cage dans ma chambre. Par contre, je n'ai aucun reproche à faire au personnel soignant, il est très sympa." Seul dans sa chambre d'hôpital, il se sent de plus en plus livré à lui-même. "Parfois, les patients sont assis dans le couloir, les uns après les autres, à attendre leurs médicaments. D'autres ne sortent pas de leur chambre, poursuit Isabelle. C'est triste, ça fait mal au cœur de les voir comme ça." En novembre 2017, Mathis Boiron, 19 ans, a été hospitalisé pour décompensation de la schizophrénie. Il a été isolé pendant quatre jours dans un service d'admission de l'EPSM. "C'était traumatisant. On m'apportait mes repas et mes médicaments, et c'est tout, rembobine-t-il. Il y avait une horloge dans la chambre, je la regardais toute la journée, mais l'aiguille n'avançait pas. J'avais l'impression que j'allais y rester toute ma vie." Un enfer vécu également par ses proches. "Je n'avais pas du tout accès à mon fils. Ce que je regrette, c'est qu'il fallait courir après les informations", raconte Alexandra Dumarais, sa maman. Dans les unités d'hospitalisation, en admission et en séjour moyenne/longue durée, les patients sont placés par secteur géographique. Non pas en fonction du trouble psychiatrique. Une manière "de ne pas stigmatiser les patients", selon Arnaud Dumoulin, cadre au sein de l'unité de réhabilitation psychosociale, mais qui n'est pas forcément bien vécue par les patients. "Dans le bâtiment, je croise des gens avec des problèmes mentaux plus graves que le mien. Ce n'est pas évident", poursuit Jean-Michel, qui prend l'air dans le parc de 20 hectares. Mathis Boiron, lui, est resté un mois interné à l'hôpital après sa période d'isolement. "Les murs blancs devenaient insupportables. Les visites m'ont permis de sortir la tête de l'eau." Ses parents venaient le voir tous les jours. "Je me suis aussi fait des amis. On jouait au Uno ou au Mille bornes." Le jeune adulte ne voyait pas le bout du tunnel, ni ses parents, qui soulignent néanmoins le professionnalisme du personnel soignant. "Les gens qui y travaillent sont très courageux !", dit sa maman. Mais pour combien de temps ?