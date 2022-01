Cotentin. Trafic de stupéfiants : deux hommes interpellés et condamnés

Une vingtaine de gendarmes de la compagnie de Coutances sont intervenus au cours du mois de janvier 2022 dans les communes de Créances et Tourlaville, pour une opération de démantèlement d'un trafic local de stupéfiants dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Coutances. Cette intervention a permis l'interpellation de deux hommes âgés d'une vingtaine d'années. Plusieurs perquisitions effectuées dans différents domiciles ont permis aux forces de l'ordre de découvrir près de 29 000 euros en numéraire et 5 kg de résine de cannabis. Ces preuves ont ainsi confirmé le rôle de trafiquants des deux hommes mis en cause. Vendredi 28 janvier 2022, le premier individu a été présenté en comparution immédiate devant les magistrats du tribunal judiciaire de Coutances. Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans ferme. Le second, qui comparaissait sur reconnaissance préalable de culpabilité, a écopé de 8 mois de prison avec un sursis probatoire de 24 mois. Les scellés ont été entièrement confisqués.