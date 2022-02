Bélier

Une nouvelle attire toute votre attention. Cela ne vous concerne peut-être pas directement, mais vous y êtes sensible.

Taureau

Vous adoptez une attitude plus détendue qui va être vivement appréciée par vos proches.

Gémeaux

Pas de contretemps, tout roule pour vous. Vous faites des tas de projets cela vous donne du baume au coeur et beaucoup d'énergie.

Cancer

Aujourd'hui, il y a apparemment une petite romance en vue ! La tendresse sera de la partie

Lion

Fuyez les personnes négatives, elles vous prennent de l'énergie et vous éloignent de vos buts, pensez davantage à vos objectifs.

Vierge

Vous pourriez faire des rencontres surprenantes et édifiantes. Laissez-vous entraîner ou guider, si quelqu'un vous le propose.

Balance

Le mouvement qui règne dans le cadre de votre sphère financière vous est très favorable, persévérez.

Scorpion

Si vous avez des accords à négocier ou des affaires à conclure, prenez des initiatives, elles seront bien reçues.

Sagittaire

Afin d'entretenir d'harmonieux échanges, montrez-vous diplomate et patient. Faites appel à votre naturelle générosité !

Capricorne

Votre état d'esprit plus large vous permettra de voir les choses d'un angle plus optimiste. Ne cherchez pas à vous surpasser et trop en faire

Verseau

Vous frétillez à l'idée de trouver de nouvelles idées. Les personnes qui vous aiment adorent ça !

Poissons

Il semble que ce soit les relations amoureuses qui vous transportent aujourd'hui dans un monde magique où tout est beau.