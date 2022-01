Cherbourg-en-Cotentin. KURL : la première chaîne locale de court-métrage en continu

Serait-ce le futur Netflix du court-métrage ? L'association BiTiVOD lance dès ce lundi 31 janvier une chaîne en continu dédiée à la discipline, disponible sur Internet. Son nom : KURL. "Vous allez pouvoir voir 20 heures de court-métrage gratuitement, sans inscription, partout où vous serez. Et nous allons intégrer des publicités sélectives et géolocalisées [avec] des commerçants locaux", explique Dominique Leguen, président et co-fondateur. Pour l'heure, une dizaine de commerçants du Cotentin ont répondu à l'appel. Leur sport publicitaire sera diffusé 140 fois par mois. "C'est une solution où on aide les commerçants, et en même temps, les commerçants financent la culture", poursuit-il. Une nouvelle étape après la création, avec Nathan Pommier, en juillet 2020 de BitiVOD, une plateforme de streaming dédiée au court-métrage.

"Le cinéma a été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19, et nous, on s'occupe de réalisateurs indépendants qui ne sont pas financés par le CNC (Centre national du cinéma), les Régions ou d'autres structures. Et on a trouvé une solution pour redistribuer cet argent sur l'ensemble des réalisateurs", au nombre de 215 aujourd'hui, à travers 29 pays francophones, dont 30 % sont originaires de Normandie. "On est la seule plateforme de streaming inscrite dans l'économie sociale et solidaire. Chez nous tous les réalisateurs sont rémunérés tous les 12 mois. Et ce sont les abonnés qui choisissent combien ils paient. Le premier prix est par exemple d'1,20 euro par mois et si vous voulez donner plus, vous pouvez".

L'association, multiplie ses activités : ateliers de formations, stages d'initiation ou de perfectionnement. Prochainement, un atelier d'écriture filmique est organisé les 11, 12 et 13 février au Pôle Images d'Equeurdreville. Nouveaux bénévoles bienvenus.