Fécamp. La voile, un formidable outil d'éducation

C'est le genre de personnage que l'on n'oublie pas. Il aura marqué la vie de nombreux jeunes de l'Institut médico-professionnel (Impro) de Fécamp, à qui il a fait traverser la Manche, à bord de voiliers. Une leçon de vie.

De vendeur de maisons à éducateur

Michel Lemaréchal a pris officiellement sa retraite le 31 décembre dernier. Né à Rouen en 1959, il deviendra sapeur-pompier professionnel à Paris pendant deux ans, avant de revenir en Normandie pour vendre des maisons. À la trentaine, il revient à ses premières amours. "Je voulais faire éducateur depuis longtemps. Bosser avec des gamins de 15 à 20 ans, ça m'intéresse." Après un passage par l'IMS de Bolbec et une formation à Canteleu, il se fait embaucher à l'Impro de Fécamp en 1999. Il ne quittera plus l'établissement.

Michel Lemaréchal est un vrai passionné. "Il y a des jeunes qui ont eu des parcours compliqués. Souvent, ce sont des situations dramatiques. On ne peut pas faire ce métier-là sans un minimum d'affect, mais toujours en respectant des règles. On se doit de fixer un cadre strict. Ce cadre est sécurisant pour eux. C'est parce qu'on les aime bien qu'on a envie qu'ils dégagent le meilleur d'eux, pour parvenir à un comportement socialisé et une insertion socioprofessionnelle. C'est l'objectif."

Pour atteindre cet objectif, Michel Lemaréchal va utiliser la voile. "Le bateau, c'est un excellent support. Ça fait appel aux choses de la vie. Ce que l'on fait sur un bateau, on peut le transposer aux choses de la vie habituelles : faire son lit, son ménage, se lever pour travailler, ne pas se mettre en danger et respecter le groupe." En 2011, il lance le projet Transmanche.

"Ça marque une vie"

Il va entraîner des jeunes pour qu'ils puissent réaliser une traversée de la Manche en voilier. Il y a eu au total six Transmanche, avec jusqu'à 17 bateaux par traversée. "Ils ont tous souffert, mais ils en redemandent. C'est bien qu'ils y trouvent quelque chose. S'il n'y avait pas eu la Transmanche, ces jeunes n'auraient pas tous ces souvenirs. Ce genre d'expérience, ça marque une vie." Michel Lemaréchal aime partager ses valeurs et sa passion de la mer. "La mer, c'est beau. On s'y sent bien. C'est presque un pèlerinage pour moi. Quand on est dessus, il n'y a plus de soucis. On ne se concentre que sur l'eau, le bateau et notre sécurité. J'ai fait de la voile dès mes 14 ans. Le nautisme m'a toujours passionné. Je nage en eau libre. Je fais du bateau ou du kayak. J'aime être sur l'eau." Une passion qu'il a su transmettre, en plus de 20 ans de carrière.