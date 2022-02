Habitat. Terrains à bâtir à Caen et aux alentours : les prix flambent-ils ?

La ville de Caen n'échappe pas à l'envolée des prix dans l'immobilier. Si l'on exclut l'achat de maisons ou d'appartements, il n'en reste pas moins que les terrains à bâtir sont aussi de plus en plus chers. "C'est une hausse maîtrisée, tempère Aymeric Cours-Mach, de la Chambre des notaires de la cour d'appel de Caen. Les prix sur Caen Métropole ont augmenté de 0,2 % entre novembre 2020 et octobre 2021." Certes, l'évolution n'est pas flagrante, mais les prix sont extrêmement élevés. Pour Caen et son agglomération, il faut compter un prix médian de 140 €/m2 pour le terrain nu. "On atteint des sommets que l'on n'a jamais vus dans la région", poursuit-il.

Prix records à Caen et dans l'agglo

Pour quelles raisons ? Il y a tout simplement une pénurie. Trouver un terrain à vendre à Caen relève de la mission impossible. "Construire une maison dans Caen centre, c'est sportif ! Les terrains tout nus n'existent plus. Il s'agit plutôt de démolition-reconstruction, ou alors de division de grandes parcelles." Même constat aux alentours. Si bien qu'acheter un terrain dans les communes situées à dix minutes de Caen devient aussi très prisé. Par exemple, pour l'achat d'un terrain à Blainville-sur-Orne, comptez un prix médian de 200 €/m2, 180 €/m2 à Giberville ou encore 170 €/m2 à Soliers.

Selon les chiffres de 2021, les prix ont connu la plus forte hausse dans le pays de Falaise (+10 %) et la plus forte baisse dans le Bessin (-10,1 %). Le profil des acquéreurs a aussi évolué. En général, il s'agit "du jeune couple actif d'une trentaine d'années, originaire du coin et déjà propriétaire d'un appartement, explique Aymeric Cours-Mach. En général, il recherche un terrain pour faire construire." Même si les taux d'emprunt sont très bas, la situation est donc de plus en plus tendue à Caen et dans l'agglomération.