Fécamp. Alexis Hanquinquant, un paratriathlète au lycée Descartes

Médaillé d'or à Tokyo, le paratriathlète Alexis Hanquinquant a repris l'entraînement en janvier avec, en ligne de mire, Paris 2024.

Que s'est-il passé depuis votre titre de champion paralympique ?

"J'ai d'abord pris un peu de vacances, j'avais besoin de recharger les batteries avec ma femme et mes enfants. Depuis début janvier, j'ai repris l'entraînement. Il faut jongler entre les séances et les nombreuses sollicitations que je reçois. Depuis Tokyo, je sens vraiment un emballement, les gens me reconnaissent plus facilement. Auparavant, je recevais beaucoup de messages de personnes en situation de handicap qui me disaient que je suis un exemple, maintenant, ce sont les gens en général. Si je peux donner envie à certain de se mettre au sport et de retrouver un lien social, je les encourage à 200 %."

C'est quoi les prochaines échéances sportives ?

"À court terme, j'ai une grosse course importante au Japon, mi-mai, avant les championnats d'Europe en Pologne quinze jours après. Place ensuite aux mondiaux à Abu Dhabi en novembre. Et puis, Paris 2024, c'est proche et loin à la fois, car deux ans et demi de préparation, dans la vie d'athlète, ce n'est pas grand-chose. C'est excitant, je rêve de faire Paris car les Jeux, c'est mythique."

Pourriez-vous être le porte-drapeau

de la délégation française ?

"Ce rôle pourrait forcément me tenter. Je pense que, clairement, je vais poser ma candidature car j'ai vraiment adoré cette expérience de Tokyo. J'aurais 38 ans en 2024, si je peux apporter mon expérience aux plus jeunes et essayer de leur retirer un peu de pression, ce serait un vrai plaisir et un grand honneur."