Autoroute A13 : la SAPN prête à combattre l'hiver

“Bien rodée” à l’exercice, la société autoroutière, qui gère notamment les 368 km de l’A13, a dévoilé jeudi 1er décembre son dispositif hivernal actif jusqu’à la fin mars.

Leur mission : informer

Cette année, 12 000 tonnes de sel, 225 000 litres de saumure, 44 saleuses et saumureuses et 60 lames sont opérationnelles. Derrière, se cache une organisation millimétrée, active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’objectif, si le froid s’annonce : “collecter les informations, faire du préventif au maximum et informer les usagers le plus rapidement possible”, résument les responsables de la SAPN depuis leur Poste central d’information des Essarts.

Face à l’hiver, l’usager doit aussi jouer la prudence. Quelques sages conseils sont rappelés : toujours vérifier l’état de ses essuie-glaces, le niveau du liquide lave-glace et emporter avec soi vêtements chauds, couvertures et bouteille d’eau. “Il est interdit de doubler un engin de déneigement en action, dépasser sur une voie non déneigée ou rouler sur la bande d’arrêt d’urgence”, ajoute la SAPN.

Pratique. SAPN, Infos Direct : 09 708 08 709.

Photo SAPN/Eric Bénard