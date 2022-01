[Carte interactive] Normandie. Le numérique, secteur porteur pour trouver un emploi

En un an, plus de 270 emplois ont été créés dans le numérique en Normandie. Des données encourageantes alors que seront dévoilés, mercredi 26 janvier, les derniers chiffres du chômage portant sur le 4e trimestre 2021. Pôle emploi souhaite, à cette occasion, faire découvrir à un public très large les opportunités dans le secteur.

Métiers d'avenir

Quarante événements sont organisés jusqu'au vendredi 28 janvier à travers la région. L'occasion, pour certains, de retrouver le chemin de l'emploi : "Ce sont des métiers d'avenir", souligne Sylvie Leroux, chargée de mission à la direction régionale de Pôle emploi en Normandie. Elle met en avant un panel de formations existantes dans la région afin de se reconvertir aussi dans le secteur du numérique.

Sylvie Leroux adresse également un message aux femmes, "parce que c'est un secteur où il y a peu de femmes et c'est dommage".

L'inclusion numérique

À travers la Semaine des métiers du numérique, il s'agit aussi de proposer des remises à niveau pour tous les publics afin d'apprendre à maîtriser les outils informatiques.

"Le numérique est partout et il va l'être de plus en plus. 75 % des emplois requièrent actuellement la maîtrise des compétences numériques", explique la chargée de mission.

La carte des événements organisés dans le cadre de la Semaine des métiers du numérique :