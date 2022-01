Place du commerce. Des nouveaux commerces sur l'agglomération caennaise

La rédaction de Tendance Ouest vous donne tous les détails sur ces nouvelles enseignes qui ont ouvert dernièrement sur l'agglomération caennaise.

Boutique de lithothérapie, boulangerie et magasin de vélos

Située 4 rue de Cambridge à Hérouville-Saint-Clair, la boutique La Semeuse de Pierres est née de la passion des pierres qu'a toujours eue Aurélie Ferrari, sa propriétaire. "J'ai suivi une formation en lithothérapie en 2016 pour parfaire mes connaissances et j'ai commencé par faire les marchés avant d'ouvrir ma boutique", précise-t-elle. Pour Dimitri Gaquière, Jean-Baptiste Galouzeau et Fouad Ansri, les trois gérants de la boulangerie Louise installée depuis le 20 janvier à Ifs, rue Edouard-Branly, au bord du périphérique de Caen, l'ouverture d'une franchise en boulangerie était une évidence. Quant aux passionnés de vélos, ils seront ravis avec Culture Vélo, nouvelle boutique qui a ouvert le 21 janvier à Mondevillage. Elle propose la réparation et l'entretien toutes marques.