Pays de Caux. Agriculteurs, vos ficelles et filets désormais recyclés en Normandie

La ficelle qui entoure une botte de paille pèse 140 grammes, environ 110 grammes pour le filet des roundballers. "Ce n'est rien du tout sur une balle de paille. Mais quand vous avez un troupeau… et multiplié par le nombre d'agriculteurs sur le département, cela fait de gros volumes !", constate Olivier Julien, agriculteur et administrateur de la coopérative agricole Noriap, en Seine-Maritime.

Unique au monde

Vendredi 21 janvier, il accueillait sur le point de dépôt de Thiètreville la députée Stéphanie Kerbarh, rapporteure de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Objet de la matinée : assister à une récolte de filets et ficelles issus des exploitations agricoles, qui seront bientôt recyclés en Normandie, au sein de l'usine Recyouest basée à Argentan, dans l'Orne. Il a fallu une dizaine d'années à sa fondatrice, Marcella Moisson, pour mettre au point un système unique au monde pour traiter ces déchets agricoles, composés à la fois de textile et de plastique, ce qui rendait jusqu'ici impossible leur recyclage.

Plus de 25 000 tonnes potentielles

"C'est une solution de nettoyage mécanique à sec, sans eau, détaille-t-elle. Les filets et ficelles forment une grosse pelote de laine que l'on découpe finement, qu'on étire, on effiloche, etc. Au fur et à mesure, cela va nettoyer la fibre et permettre d'obtenir une nouvelle matière première." Marcella Moisson estime le potentiel à recycler en France à 11 000 tonnes de filets et 15 000 tonnes de ficelles.

La députée Stéphanie Kerbarh entourée de Marcella Moisson de Recyouest et Christophe Grison d'Adivalor.

Pour récolter les filets et ficelles usagés, Recyouest collabore avec la société Adivalor, qui collecte également les bidons d'engrais ou les big bag entourant les roundballers, dans les coopératives comme Noriap. "Grâce au recyclage, on obtient de nouvelles matières plastiques qui permettent de réaliser des tuyaux ou des gaines pour le BTP, du mobilier urbain, des cagettes…, précise son président, Christophe Grison. Il n'y a pas que la poubelle jaune à la maison, les déchets agricoles aussi ont une deuxième vie."