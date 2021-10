Rêver Rouen : joue-la comme Jules Adeline !

Dans la foulée du travail du groupe de réflexion “In cité”, créé en 2011 et regroupant des acteurs du monde artistique et de l’urbanisme local, la Ville vient de lancer un appel à projets original : “Rêver Rouen”. Le but ? Demander à des artistes le futur visage, “possible ou impossible”, de la cité.

Adeline le précurseur

L’idée ne sort pas du néant. Au XIXe siècle, déjà, le Rouennais Jules Adeline avait fait naître dans son imagination, au travers de gravures, un Rouen idéal. Un peu plus tard, en 1933, les Surréalistes avaient de leur côté invité les artistes à concevoir “certaines possibilités d’embellissement irrationnel d’une ville”. Aujourd’hui, Rouen clame que “la forme d’une ville se construit aussi chaque jour, dans les pratiques et les imaginaires des habitants, des visiteurs, des passants”.

Au travail, donc. Les candidats, artistes ou professionnels de l’urbanisme et de l’architecture, ont jusqu’au 5 février pour rendre leur projet. La faisabilité technique ou financière “ne sera pas prise en compte” ! Profitez-en pour rêver. Informations sur rouen.fr/incite

En image : La statut colossale de Jeanne d’Arc sur la côte Sainte-Catherine. Dessin gravure de Jules Adeline (1845-1909). Collections Bibliothèque municipale de Rouen