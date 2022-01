Place du commerce. Des adresses à découvrir dans l'agglomération rouennaise

À Rouen et dans l'agglomération, le début d'année marque du changement dans le paysage commercial. C'est le cas avec l'arrivée d'une nouvelle enseigne dans la zone commerciale de Tourville-la-Rivière. Il s'agit de Cuisine plus, qui a ouvert ses portes il y a moins d'un mois pour proposer de nombreuses idées de conception et d'aménagement.

Une boutique très dynamique

Dans le centre-ville rouennais, la boutique de l'Économie sociale et solidaire, en bas de la rue Jeanne-d'Arc, accueille, jusqu'à la fin du mois, de nouveaux occupants. Il s'agit de l'Atelier des couleurs, proposé par l'association Citémômes.

Enfin, non loin de là, dans la rue Grand-Pont, l'enseigne Karston, spécialisée dans les chaussures, a rouvert récemment après une fermeture pour des travaux dans la boutique.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen… Informez la rédaction par e-mail à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com