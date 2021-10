Ebay : quand le web dope le petit commerce

Loïc Omont a d’abord commencé par ouvrir, en septembre 2008, un magasin de vêtements, en dur, dans le centre-ville de Rouen, qu’il a appelé Page 5. Un an plus tard, il proposait des articles à vendre sur Ebay. Son chiffre d’affaires a fait “un bond impressionnant.” Pour lui, pas de doute possible : être relié à internet est la clé de la réussite.

Et de fait, au lieu de vendre ses vêtements uniquement aux Normands de passage, il s’est ouvert les portes du monde entier : “Je peux vendre aussi bien en Chine qu’en Russie ou encore au Japon. Si c’était possible, je vendrais même sur la lune !”, s’enthousiasme-t-il. “L’avantage avec ebay, c’est que l’on bénéficie d’un très bon référencement.” Pour obtenir des prix attractifs, ce jeune chef d’entreprise achète tout en gros, et revend ses articles sur internet ou dans son magasin. “Il suffit d’être bien organisé et très réactif sur internet. Enfin le fait d’avoir une boutique est un gage de sérieux et rassure l’internaute.”