Le Havre. À mi-chemin entre coloc et hôtel, un premier coliving va ouvrir

C'est une grande maison de briques rouges, située à deux pas des Docks Vauban au Havre. Derrière cette façade, se cache le premier coliving du Havre. Un mode d'habitat partagé venu des États-Unis, à mi-chemin entre la colocation et l'hôtellerie.

Logement tout équipé et services

"Le coliving comprend à la fois le logement et des services. Chacun des douze colivers - c'est comme cela que l'on appelle les locataires - bénéficie d'environ 120 m2 d'espaces partagés et d'une chambre de 22 m2 avec un grand bureau et une salle de bains avec toilettes privatives", précise Marion Le Corre, qui a fondé Les Maisons de Marcel avec Edwige et Guillaume Fissore. La maison, meublée, équipée et chaleureusement décorée, comprend une cour privative avec salon de jardin et table de ping-pong, une laverie et un local à vélo équipé de prises électriques. Coût total d'un mois de location : 750 € (allocations logement possibles), incluant l'assurance habitation, Internet, le ménage, les draps, la maintenance et des animations culturelles, sportives ou festives proposées par le trio.

Chaque chambre comprend un bureau (hors champ sur la photo) et une salle de bains privative avec douche et WC.

Pour les actifs

À son arrivée, chaque coliver signe un bail de colocation meublée (un mois de préavis) et un règlement qui régit la vie en collectivité. Les fondateurs promettent de jouer les médiateurs en cas de conflit, mais le but est avant tout de vivre dans une ambiance familiale.

Le salon, pièce névralgique de la maison.

Le concept s'adresse aux actifs. "C'est dans l'ère du temps", estiment les trois associés qui visent notamment les télétravailleurs en mal de lien social, les travailleurs en mission longue sur Le Havre, les "célibataires géographiques". "Ayant travaillé dans l'industrie auparavant, j'ai souvent rencontré des cadres appelés à travailler sur la zone industrielle et qui rentraient le week-end retrouver femmes et enfants. Il y a, au Havre, un gros potentiel", estime Guillaume Fissore. À tel point que le trio prévoit d'ouvrir deux autres coliving au Havre dans les prochains mois.