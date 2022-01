Le Havre. Au Goût des Autres, lectures cocooning pour les tout-petits

Il n'y a pas d'âge pour la lecture ! Dans le cadre du festival littéraire Le Goût des Autres, qui se déroule jusqu'au dimanche 23 janvier au Havre, la Ville propose des temps de lecture individualisée, parfois en musique, dédiés aux enfants âgés de 0 à 5 ans. "Même les bébés sont lecteurs, affirme Patricia Courché, chef de projet. Ils sont curieux, cherchent à communiquer avec les adultes qui les entourent, ils comprennent, même s'ils ne connaissent pas tous les mots."

Ces temps de rencontre, baptisés "Lis avec moi", se déroulent dans une ambiance cocooning à la Guinguette, Magic Mirrors éphémère installé le temps du festival sur la place Oscar Niemeyer, devant la bibliothèque du même nom. Coussins, tapis, jouets et bien évidemment albums, ont été disposés au sol pour accueillir les lecteurs en herbe. "L'enfant est le lecteur, à travers notre voix et les images", poursuit Patricia Courché. Comment lire un livre à un tous petit ? "Eh bien, on lit, tout simplement ! Pas la peine de chercher à lire de façon professionnelle. On lit tranquillement, pour que l'enfant ait le temps de partir dans son imaginaire."

Ce week-end du 21 au 23 janvier, la compagnie Métalepse apportera une touche musicale à ces lectures, avec une violoncelliste et une marionnettiste.

Pratique. Lis avec moi, vendredi 21 janvier de 9 h 30 à 12 heures à la Guinguette, place Oscar Niemeyer. Lis avec moi, écoute avec moi, samedi 22 et dimanche 23 janvier, de 10 à 12 heures à la Guinguette, place Oscar Niemeyer.Accueil libre, entrée gratuite. Ouvert aux enfants âgés de 0 à 5 ans avec leurs parents ou un accompagnateur adulte.